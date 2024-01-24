أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أن "قواتنا دمرت صاروخين مضادين للسفن في مناطق يسيطر عليها الحوثيون كانا جاهزين للإطلاق". ولفتت إلى أن "الصاروخين اللذين دمرناهما كانا يمثلان تهديدا لسفن تجارية وسفن البحرية الأميركية".

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميركية: قواتنا دمرت صاروخين مضادين للسفن في مناطق يسيطر عليها الحوثيون كانا جاهزين للإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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