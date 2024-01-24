أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر.
وكشفت الهيئة في بيان لها، عن رصد إطلاق عدة صواريخ كروز من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية باتجاه البحر الأصفر.
وأوضحت الهيئة أن وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية، تعكف في الوقت الراهن على تحليل عملية الإطلاق، مشيرةً إلى أن الجيش كثف المراقبة والاستعداد ويعمل بشكل وثيق مع الجانب الأميركي لمراقبة أنشطة كوريا الشمالية المستقبلية.
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