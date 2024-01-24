سفير روسيا لدى الفاتيكان: موسكو مستعدة لمواصلة الحوار بشأن الملف الأوكراني

أكد سفير روسيا لدى الفاتيكان إيفان سولتانوفسكي، أن موسكو مستعدة لمواصلة الحوار مع الفاتيكان بشأن أوكرانيا، وذلك في معرض تعليقه عن زيارة محتملة للكاردينال ماتيو زوبي إلى روسيا الاتحادية.

وقال سولتانوفسكي لوكالة "سبوتنيك" عندما سئل عما إذا كان من المتوقع أن يزور زوبي روسيا في المستقبل القريب، "نحن مستعدون لمواصلة الحوار مع الفاتيكان الذي يتسم بطبيعة منفتحة وموثوقة".

وأضاف أن "هذا ينطبق بالطبع على الاتصالات مع زوبي أيضا".