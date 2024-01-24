طريقا ترشيش- زحلة وضهر البيدر سالكتان أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات

افادت غرفة التحكم الموري التابعة لقوى الامن الداخلي بأن "طريق ترشيش_زحلة سالكة امام جميع المركبات حاليا، كما ان طريق ضهر_البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات، حرصا على السلامة العامة بسبب انخساف الطريق".

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