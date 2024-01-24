انت الان تتابع خبر قائمة بالشوارع المزدحمة في بغداد الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الازدحامات كالآتي:

محمد القاسم من الجسر العنكبوتي مع سريع الدورة وصولا الى نفق النداء

جسر سريع الدورة وصولا لمحمد القاسم

شارع وجسر الطابقين من تقاطع المصافي الى ساحة الطابقين

سريع القادسية من الحارثية الى ساحة الاحتفالات



ساحة النسور من كل الاتجاهات

شارع المطار من حي العامل الى مدخل الخضراء

سريع الشعلة من مخرج شارع المطار لغاية مخازن حي العدل