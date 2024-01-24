أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن "الدفاع الجوي الروسي دمر طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة أوريول دون وقوع إصابات". وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة أوريول، أندريه كليتشكوف عن أصوات سُمعت في سماء أوريول، موضحًا أنّها نتيجة عمل وزارة الدفاع الروسية، "ففي الصباح، تم تحييد طائرات مسيرة وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات والوضع تحت السيطرة".

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