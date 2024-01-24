مستشار الأمن القومي العراقي: استهداف مقرات الحشد الشعبي اعتداء على السيادة العراقية لا يساعد على التهدئة

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي، أن "استهداف مقرات الحشد الشعبي اعتداء على السيادة العراقية لا يساعد على التهدئة"، معتبرا أن "على واشنطن الضغط لإيقاف العدوان على غزة بدلا من قصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ليل الثلاثاء/الأربعاء، أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على 3 أهداف لحركة "كتائب حزب الله" في العراق، مشيرًا إلى أن الضربات جاءت ردًا على الاستهدافات التي تشنها الحركة ضد قواعد عسكرية أميركية في المنطقة.

واوضح أوستن في بيان له، "بتوجيه من الرئيس جو بايدن، نفذت القوات الأميركية ضربات ضرورية ومتناسبة ضد ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات أخرى مرتبطة بإيران في العراق".

وأضاف أن الضربات "كانت ردًا مباشرًا على سلسلة من الهجمات المتصاعدة على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا من قبل الجماعات التي ترعاها إيران"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد في الشرق الأوسط، لكنها مستعدة لمواصلة العمل لحماية القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".