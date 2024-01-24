"الجريدة": خامنئي وافق على إجراء تحقيق مع مسؤولين بشأن مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس بسوريا

كشف مصدر في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي أن المرشد وافق على قيام جهاز أمن الحرس الثوري بتوقيف عدد من المسؤولين في الأجهزة الأمنية، وكذلك في مؤسسات سياسية ضمنها وزارة الخارجية، للتحقيق معهم بشأن الخروقات والتسريبات التي أدت إلى مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس في سوريا، والذي كان يشغل كذلك منصب نائب قائد استخبارات "فيلق القدس".

وأفاد المصدر، صحيفة "الجريدة" الكويتية، بأن قرار خامنئي جاء بعد تلقيه تقريراً من استخبارات الحرس يشير إلى ضلوع شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية في تسريب معلومات للأجهزة الأمنية الأجنبية ضمنها جهاز الموساد الإسرائيلي، وغالباً لأهداف سياسية داخلية ثأرية.

ولفت إلى أن بين هذه الشخصيات أشخاصاً ينتمون إلى الدائرة المقربة من الرئيس إبراهيم رئيسي والذين يعملون على إيصاله إلى منصب المرشد، وكذلك جماعات تريد ترهيب قائد جهاز استخبارات الحرس السابق حسين طائب الذي يسعى للثأر من منافسيه الذين أسقطوه من قيادة الجهاز، إضافة إلى بعض أنصار الرئيس السابق حسن روحاني الذين يقومون بتصفية حساباتهم القديمة مع "الحرس" وكذلك مع حكومة رئيسي.

وأشار إلى أن التسريبات لا تقتصر على كشف تحركات قادة أمنيين رفيعين، بل أدت كذلك إلى كشف بعض أساليب التفاف إيران على العقوبات، مما يؤدي إلى قرارات وعقوبات أميركية تسد هذه الثغرات عبر عقوبات جديدة.

وذكر أن التقرير يوصي بـ"نفضة أمنية" على كل المستويات تشمل الجميع، محذراً من خطورة الاستقطاب الحزبي والصراعات السياسية على أمن النظام والبلد. وحسب المصدر، فإن خامنئي وافق على وضع بعض أعضاء مكتبه وأفراد من عائلته في الإقامة الجبرية، ومنع اتصالاتهم أو خروجهم من منازلهم ريثما تنتهي التحقيقات، لمنع أي تأثير عليه.

في الوقت نفسه، أشار المصدر إلى أن موسكو أبلغت طهران مجدداً أنه لا يمكنها ضمان أمن الضباط الإيرانيين الموجودين في سوريا، خصوصاً أن إيران لا تلتزم بالاتفاقيات مع الشرطة العسكرية الروسية والتي تمنع القوات الإيرانية والقوات الموالية لها من نقل أي أسلحة ثقيلة إلى حدود الجولان المحتل في حزام يصل إلى أربعين كيلومتراً، وهو الاتفاق الساري بين موسكو وتل أبيب منذ سنوات.

وذكر أن موسكو ردت على احتجاجات إيرانية بعد الضربة الأخيرة في حي المزة بدمشق، بالطلب من خامنئي عودة التزام طهران بالقواعد السارية، إلا أن المرشد أكد أن إيران وحلفاءها يتعرضون لعدوان إسرائيلي، ولن يقدموا أي تنازل قبل وقف الاعتداءات والاغتيالات، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأشار المصدر إلى أن خامنئي أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة مفادها أن إيران لا ترى نفسها ملتزمة بأي اتفاقية بين روسيا وإسرائيل، ولوّح بأن الأسلحة الثقيلة في جنوب سوريا غير موجودة هناك للعرض فقط، وأنه يتوقع من روسيا أن تتعاون مع إيران كحليف استراتيجي ولا تخلط بين علاقاتها الاستراتيجية مع طهران وعلاقاتها مع إسرائيل، كما طلب من الرئيس الروسي إجراء تحقيقات في تسريب معلومات من روسيا أو أصدقائها للإسرائيليين، الأمر الذي يهدف إلى ضرب التحالف الاستراتيجي بين البلدين.