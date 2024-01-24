يعقوب: الشعب اللبناني اعتاد المعجزات من هذه الطبقة السياسية ويستبشر بالاصلاح والانقاذ

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "المنطق يقول أن نفس المنهجية ونفس الادوات تنتج نفس النتيجة، الا في لبنان فإن المنهجية والأدوات التي أفلست وسرقت البلاد والعباد ولم تنجز سوى موازنات فاشلة تقدم اليوم نتيجة مختلفة أشبه بالمعجزة موازنة إصلاحية انقاذية"، معتبرا أن "الشعب اللبناني اعتاد المعجزات من هذه الطبقة السياسية ويستبشر بالاصلاح والانقاذ، ولديه ثقة لا تتزعزع بحكامه وزعماءه. مبروك عليكم زعماء عظام لشعب عظيم".

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