بيرم: نموذج "حزب الله" أهم نموذج قُدم على مستوى الجماعة بإطاريه العسكري والأمني

أطلقت جمعية "اقتدار للبحث والتطوير" برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، برنامجها لريادة الأعمال في حضور حشد من الفاعليات التربوية والاجتماعية والنقابية والإعلامية وبمشاركة عدد من الطلاب الجامعيين.

واعتبر بيرم أن "ما يميّز لبنان هو المبادرة الفردية، وأن أول نموذج ريادي اليوم في لبنان هو نموذج حزب الله، الذي أسس للموهبة وهو أهم نموذج قُدم على مستوى الجماعة بإطاريه العسكري والأمني لأنه كان هناك ريادة، ريادةٌ تجسدت بقائد اسمه السيد حسن نصرالله، عَمل على مبدأ ثقافة الريادة، بعد أن كنا نعيش وهمًا أننا لا نستطيع وأننا نُقهر ولا نَقهر. فجاء في العام 2000 وأطلق نظرية ريادية قوامها أن "إسرائيل" أوهن من بيت العنكبوت، هذا العمل غيّر المتوالية من حسابية إلى متوالية هندسية وإلى طفرة في الأداء، لأن سماحته فَقه وجود السنن الإلهية التي تحترم إرادة الإنسان".