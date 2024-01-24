عبداللهيان: الحرب على غزة زادت من الخطر المحتمل لحرب أوسع في الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أنّ "الحرب على قطاع غزة زادت من الخطر المحتمل لحرب أوسع في الشرق الأوسط".
ولفت في تصريح على هامش مشاركته في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن غزة في نيويورك، إلى أنّ "نطاق الحرب أصبح أوسع، هذا يعني أن خطر نشوب حرب أوسع في المنطقة قد ارتفع"، مؤكدا أن مفتاح حل المشكلة موجود في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن يكون في تل أبيب.
وأضاف عبداللهيان أن "أميركا تقول إنها قلقة من تصاعد التوتر، لكنها مع ذلك تدعم آلة الحرب الإسرائيلية وتوسع نطاق الحرب"، موضحًا أنّه "بدلا من مطالبة الأطراف بضبط النفس، على الأميركيين إجبار الكيان الإسرائيلي على وقف الحرب".
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