انت الان تتابع خبر فوز ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية بولاية نيوهامشير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، فإن فوز ترامب في انتخابات نيو هامشير يعد "انتصارا كبيرا" من شأنه أن يجعل المنافسة في نوفمبر المقبل ضد الرئيس جو بايدن تبدو أكثر احتمالا من أي وقت مضى.

وتمكن ترامب من انتزاع بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في نيوهامشير عبر هزيمة منافسته الوحيدة، نيكي هايلي مندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة.



وتقلصت مساحة المنافسة الجمهورية التي كانت مكتظة بـ14 مرشحا لتقتصر المنافسة على مرشحين اثنين فقط عقب انسحاب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس يوم الأحد الماضي بعدما حل في المرتبة الثانية في انتخابات ولاية أيوا.

وتستمر الانتخابات التمهيدية حتى 8 يونيو القادم. وفي يوليو وأغسطس يعلن الحزبان الديمقراطي والجمهوري عن مرشحيهما الرسميين للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 5 نوفمبر 2024.

