انت الان تتابع خبر لغرض اعمال "البغاء".. تحرير فتاة قاصر احتجزتها امرأتان ورجل في بغداد (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن عملية القبض تمت بعد أن أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بالموضوع الى مكتب الدورة لمكافحة الإجرام، ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وبجهود فنية أثمرت بالتوصل الى الجناة والقبض عليهم، وتحرير الفتاة المحتجزة".



وأضاف البيان، انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".