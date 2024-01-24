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لغرض اعمال "البغاء".. تحرير فتاة قاصر احتجزتها امرأتان ورجل في بغداد (صورة)

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بغداد - ياسين صفوان - الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن عملية القبض تمت بعد أن أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بالموضوع الى مكتب الدورة لمكافحة الإجرام، ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وبجهود فنية أثمرت بالتوصل الى الجناة والقبض عليهم، وتحرير الفتاة المحتجزة".

وأضاف البيان، انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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