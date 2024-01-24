انت الان تتابع خبر الهند.. معركة قضائية كبرى لمعرفة مخترع "الدجاج بالزبدة والعدس المحشي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعتبر الدجاج بالزبدة - أحد أشهر الأطباق الهندية على مستوى العالم - مثيرا للجدل، حيث خاضت سلسلتا مطاعم هندية معركة في المحكمة حول مزاعم حول أصوله، بحسب رويترز.

الدعوى - التي أصبحت موضوعا ساخنا في الهند - رفعتها عائلة موتي محل، وهي علامة تجارية شهيرة لمطاعم دلهي والتي كان الرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد نيكسون وأول رئيس وزراء للهند جواهر لال نهرو من بين ضيوفها.



وتدعي الدعوى، أن مؤسس المطعم، كوندان لال جوجرال، ابتكر الكاري في الثلاثينيات عندما افتتح المطعم لأول مرة في بيشاور قبل أن ينتقل إلى دلهي، وفي دعوى قضائية مكونة من 2752 صفحة، رفعت دعوى قضائية ضد سلسلة Daryaganj المنافسة، متهمة إياها بالادعاء زورًا بأنها اخترعت الطبق بالإضافة إلى دال ماخاني، وهو طبق العدس الشهير المحشو أيضًا بالزبدة والكريمة.

وتطالب عائلة جوجرال بتعويض قدره 240 ألف دولار، زاعمة أيضًا أن Daryaganj قام بنسخ تصميم موقع موتي محل الإلكتروني وشكل ومظهر مطاعمها.

وقال مونيش جوجرال العضو المنتدب في موتي محل "لا يمكنك أن تحرم أحدا من إرثه.. تم اختراع هذا الطبق عندما كان جدنا في باكستان".

بالمقابل، يزعم Daryaganj - الذي تم تأسيسه مؤخرًا نسبيًا في عام 2019 - أن أحد أفراد عائلته الراحل، Kundan Lal Jaggi، قد تعاون مع Gujral لفتح مطعم دلهي في عام 1947، وتم اختراع الطبق هناك. ويجادل بأن هذا يمنحها الحق في المطالبة أيضًا بصنع هذا الطبق.

وأطلع دارياجانج رويترز على وثيقة شراكة باهتة مكتوبة بخط اليد مسجلة في عام 1949 لدعم حجتها.

وقد استحوذ النزاع على اهتمام الأمة حيث عرض مذيعو التلفزيون الهندي مقاطع عن تاريخ الطبق والنقاش الدائر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أميت داتا، محامي الملكية الفكرية في شركة سايكريشنا الهندية: "إنها قضية شاذة وفريدة من نوعها. أنت لا تعرف حقًا من الذي ابتكر أول طبق من الدجاج بالزبدة. ستواجه المحكمة ضغوطًا شديدة وستحتاج إلى الاعتماد على أدلة ظرفية".

وأضاف داتا أن شهادات الأشخاص الذين يمكنهم ربط العلامة التجارية بالطبق الذي تناولوه منذ عقود مضت يمكن أن تكون دليلاً حاسماً.

تم إعداد هذا الطبق من قطع الدجاج المطبوخة بالتندور الممزوجة بمرق الطماطم مع الكريمة والزبدة، وقد احتل الطبق المرتبة 43 في قائمة "أفضل الأطباق" في العالم من قبل TasteAtlas حسب تقييم ما يقرب من 400000 مستخدم. وكان الطعام الهندي في المرتبة الثانية بعد خبز النان بالزبدة والثوم، ونظرت محكمة دلهي العليا في القضية لأول مرة الأسبوع الماضي ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية في مايو المقبل.

