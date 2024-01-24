انت الان تتابع خبر بايدن يفوز بانتخابات الديمقراطيين التمهيدية في "نيو هامشير" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان دونالد ترامب قد تمكن من انتزاع بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للاقتراع في انتخابات نيوهامشير التمهيدية، عبر هزيمة منافسته الوحيدة مندوبة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

وبعد فرز نسبة 3 في المئة من الأصوات، حصل بايدن على حوالي 73 بالمئة منها، وحل النائب دين فيليبس في المرتبة الثانية بفارق كبير بحوالي 17 بالمئة، وماريان ويليامسون بنسبة 4 في المئة.



وأجرت نيوهامشير انتخاباتها التمهيدية محافظة على تقليدها كأول ولاية في البلاد تشهد هذا الحدث، مخالفة قرار اللجنة الديمقراطية التي أوصت بالبدء بساوث كارولاينا.

وأدى ذلك إلى إجراءات ضد الولاية، حيث منع بايدن من القيام بحملة انتخابية أو وضع اسمه على بطاقة الاقتراع في نيوهامشير.

ويأمل حلفاء الرئيس بايدن في تحقيق فوز كبير لتهدئة مخاوف الديمقراطيين القلقين بشأن احتمالات فوز بايدن ضد مرشح الحزب الجمهوري المحتمل دونالد ترامب، وإغلاق أي منافسة أخرى ضده في الانتخابات التمهيدية.

وتستمر الانتخابات التمهيدية حتى 8 يونيو القادم، وفي يوليو وأغسطس يعلن الحزبان الديمقراطي والجمهوري عن مرشحيهما الرسميين للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 5 نوفمبر 2024.

