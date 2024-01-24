شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، إقليم مالوكو بإندونيسيا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية اليوم الأربعاء، أن مركز الزلزال وقع على بعد 230 كيلومترا من جزر تانيمبار الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 160 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.