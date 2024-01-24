الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائبًا لأمير الكويت

ياسر رشاد - القاهرة -

أفادت وسائل إعلام كويتية بصدور أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائباً للأمير.

وبموجب القرار فأن التكليف يأتي طوال فترة غياب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد.

شغل الشيخ محمد صباح السالم الصباح العديد من الوظائف منها معيد عضو بعثة فى قسم الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة الكويت بين عامى 1979 و1985 ثم عين أستاذا فى القسم عام 1985.

عين سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993 واستمر فى ذلك المنصب إلى أن عين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية فى 14 فبراير 2001.

فى 14 يوليو 2003 عين وزيرا للخارجية ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.

فى 9 فبراير 2006 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية وأعيد تكليفه بنفس المناصب فى يوليو 2006 وفى مارس 2007 وفى التعديل الوزارى الذى جرى فى أكتوبر 2007 وفى مايو 2008.

فى 12 يناير 2009 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا للنفط بالوكالة.

عين فى 29 مايو 2009 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

عين فى 8 مايو 2011 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية واستمر فى المنصب إلى أكتوبر 2011