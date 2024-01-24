ترامب يقترب من كرسي البيت الأبيض وسط تخوفات من إدارة بايدن

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت التقارير الأخيرة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد بدأ بالفعل يشعر بالقلق على خلفية تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عدد من الولايات على منافسية في الحزب الجمهوري، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وأفاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على نتائج الانتخابات التمهيدية الأمريكية في نيو هامبشاير، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيصبح المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" تصريحات بايدن التي أشار فيها إلى أنه "من الواضح الآن أن دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري".

ووفقا لتوقعات الوكالة الأمريكية، فإن ترامب يفوز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الأمريكية في نيو هامبشاير بحوالي 55% من الأصوات.

وأجرت ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، أمس الثلاثاء، الانتخابات التمهيدية للترشح للرئاسة لعام 2024.

وجاء التصويت وسط منافسة متوترة بين المنافسين الجمهوريين الرئيسيين للرئيس السابق دونالد ترامب والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.

ونتيجة لذلك، اعترفت هيلي بالهزيمة وهنأت ترامب بفوزه حتى في مرحلة فرز الأصوات.