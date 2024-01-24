الصحة الفلسطينية: 26 ألف شهيد خلال 108 أيام من عدوان غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن أرقام مفزعة لعدد من ارتقوا شهداء بعد 108 أيام من حرب الإبادة الجماعية، وفق ما ذكرت صحف ووسائل إعلام فلسطينية.

وكشفت الوزارة أن العدد يقترب من الـ26 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء وأن عدد المصابين يقترب من الـ65 ألفًا في الحملة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر، بما يتجاوز رقم المائة ألف شهيد ومصاب هذا بدون حساب من لم يوثق والمفقودين.

قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال ارتكب 24 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 210 شهداء و386 مصابا خلال 24 ساعة.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25700 شهيد و63740 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك فيما قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي بأن الوضع في غزة صعب جدًا غذائيًا وهناك مشكلات تعوق وصول المساعدات، وأن كل قطاع غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة.