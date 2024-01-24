كييف تتهم روسيا بإسقاط طائرة الأسرى الأوكرانية ببيلجورد

ياسر رشاد - القاهرة - وجه رئيس مجلس الدوما الروسي، الأربعاء، اتهامًا إلى كييف بإسقاط الطائرة التي تحطمت صباحا في منطقة بيلغورود وعلى متنها 65 أسيرا أوكرانيا.

وأعلن رئيس مجلس الدوما، بحسب قناة العربية، أنهم "قتلوا جنودهم في الجو وكانت أمهاتهم وأولادهم بانتظارهم".

كما قال فياتشيسلاف فولودين أمام النواب الروس "أسقطوا طيارينا الذين كانوا يقومون بمهمة إنسانية بصواريخ أميركية وألمانية".

من جهته، قال أندريه كارتابولوف عضو البرلمان الروسي والجنرال المتقاعد إن طائرة النقل العسكرية التي تحطمت في جنوب روسيا اليوم الأربعاء سقطت بعد استهدافها بثلاثة صواريخ أرسلها الغرب لأوكرانيا.

ولم يذكر كارتابولوف مصدر معلوماته. وقال إن التحقيقات ستكشف ما إذا كانت الصواريخ من طراز باتريوت أم من طراز إيريس-تي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء أن طائرة نقل عسكرية من طراز إليوشن إيل-76 تحطمت في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وقالت الوزارة "قرابة الساعة 11,00 بتوقيت موسكو (08,00 ت.غ) تحطمت طائرة من طراز اليوشين 76 في منطقة بيلغورودوكان على متنها 65 جنديا من الجيش الأوكراني الأسرى نقلوا إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل وستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين".

كما أوضحت أن "لجنة من القوات الجوية الروسية توجهت إلى موقع تحطم الطائرة لتحديد أسباب الكارثة".

يشار إلى أن منذ بدء هجومها على أوكرانيا، شهدت روسيا العديد من الكوارث الجوية التي شملت طائرات الجيش.