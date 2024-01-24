كييف تتراجع عن اعترافها بقصف طائرة الأسرى الروسية .. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة سبوتنيك بأن عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية حذفت الأخبار التي نشرتها قبل قليل والتي أشارت فيها إلى مسؤولية نظام كييف عن إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76".

كما نشرت صحيفة "أوكرينسكايا برافدا" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بعد نشر معلومات في عدد من وسائل الإعلام معلومات حول تحطم طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الروسية إيل-76 ​​قرب بيلغورود، ونشرت مقالا على موقعها الإلكتروني بعنوان "في مقاطعة بيلغورود تحطمت طائرة من طراز إيل-76 والقوات المسلحة الأوكرانية ذكرت أن هذا عملهم".

وذكرت الوكالة بأنه بعد أن أفادت وزارة الدفاع الروسية بوجود أسرى حرب أوكرانيين على متن الطائرة، قامت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" بتحرير الخبر، وإزالة جميع الإشارات إلى مسؤولية القوات المسلحة الأوكرانية عن تدمير الطائرة.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، أن كل من كانوا على متن طائرة "إيل-76" قد قتلوا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل 76" في مقاطعة بيلغورود الروسية.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز "إيل 76" كانت تنقل على متنها 65 أسيرا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.

"في حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة من طراز إيل-76 أثناء رحلة مقررة في مقاطعة بيلغورود. وكان على متنها 65 عسكريا أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية، (بالإضافة إلى) ستة من أفراد طاقم الطائرة وثلاثة أشخاص مرافقين".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة أن الطائرة تعرضت لصواريخ أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية بعدما تلقت معلومات أنها تنقل معدات وأسلحة عسكرية للجيش الروسي.