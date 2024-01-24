صدمة لكل عشاق العالم.. هل الحب كيمياء أم مشاعر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - عندما تركب سيارتك لمقابلة شريك حياتك وتناول العشاء، فمن المحتمل أن يكون مركز المكافأة في دماغك مليئًا بالدوبامين، وهو هرمون يرتبط أيضًا بالرغبة الشديدة في تناول السكر والنيكوتين والكوكايين.

يحفزك اندفاع الدوبامين هذا على التنقل عبر حركة المرور للحفاظ على هذا الاتصال الخاص.

ولكن الأمر يختلف، إذا كان العشاء مع زميل عمل فقط، فقد ينخفض هذا الفيضان المكثف من الدوبامين إلى مجرد قطرة، وفقًا لبحث حديث أجراه علماء الأعصاب في جامعة كولورادو بولدر.

وقالت المؤلفة الرئيسية زوي دونالدسون، الأستاذة المساعدة في علم الأعصاب السلوكي في جامعة كولورادو بولدر: "ما وجدناه، في الأساس، هو توقيع بيولوجي للرغبة يساعدنا على تفسير سبب رغبتنا في أن نكون مع بعض الأشخاص أكثر من الآخرين".

وحسب الدراسة، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة Current Biology، فإن الباحثين أجروا تجارب على فئران البراري، التي تتميز بكونها من بين 3% إلى 5% من الثدييات التي تشكل روابط زوجية أحادية.

مثل البشر، تميل هذه القوارض الغامضة ذات العيون الواسعة إلى التزاوج على المدى الطويل، ومشاركة المنزل، وتربية الأبناء معًا، وتجربة شيء يشبه الحزن عندما تفقد شريكها.

ومن خلال دراستها، تسعى دونالدسون إلى اكتساب رؤية جديدة حول ما يحدث داخل الدماغ البشري لجعل العلاقات الحميمة ممكنة وكيف نتغلب عليها، من الناحية الكيميائية العصبية، عندما يتم قطع تلك الروابط.

تجيب الدراسة الجديدة عن كلا السؤالين، وتظهر لأول مرة أن الناقل العصبي الدوبامين يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الحب حيًا.

قالت دونالدسون: "كبشر، يتم تحديد عالمنا الاجتماعي بأكمله بشكل أساسي من خلال درجات مختلفة من الرغبة الانتقائية في التفاعل مع أشخاص مختلفين، سواء كان شريكك الرومانسي أو أصدقائك المقربين.. ويشير هذا البحث إلى أن بعض الأشخاص يتركون بصمة كيميائية فريدة على دماغنا تدفعنا إلى الحفاظ على هذه الروابط مع مرور الوقت."

كيف يضيء الحب الدماغ

في هذه الدراسة، استخدمت دونالدسون وزملاؤها أحدث تقنيات التصوير العصبي لقياس ما يحدث في الدماغ في الوقت الفعلي عندما يحاول فأر الحقل الوصول إلى شريكه. في أحد السيناريوهات، كان على الفأر أن يضغط على رافعة لفتح باب الغرفة التي يتواجد فيها شريكها. وفي حالة أخرى، كان عليها أن تتسلق السياج من أجل لم الشمل.

وفي الوقت نفسه، قام مستشعر صغير من الألياف الضوئية بتتبع النشاط، مللي ثانية بعد مللي ثانية، في منطقة في الدماغ مسؤولة عن تحفيز البشر للبحث عن أشياء مجزية، من الماء والغذاء إلى تعاطي المخدرات. وأظهرت دراسات التصوير العصبي البشرية أن النواة المتكئة هي التي تضيء عندما نمسك بيد شريكنا.

وفي كل مرة يكتشف المستشعر طفرة من الدوبامين، فإنه "يضيء مثل عصا متوهجة"، كما أوضحت المؤلفة الأولى آن بيرس، التي عملت في الدراسة كطالبة دراسات عليا في مختبر دونالدسون. وقالت إنه عندما دفعت فئران الحقل الرافعة أو تسلقت فوق الحائط لرؤية شريك حياتها، "أضاءت الألياف مثل الهذيان". واستمر الحفل وهم يحتضنون ويشمون بعضهم البعض.

في المقابل، عندما يكون هناك فأر عشوائي على الجانب الآخر من ذلك الباب أو الجدار، فإن عصا التوهج تخفت.

قالت بيرس: "يشير هذا إلى أن الدوبامين ليس مهمًا حقًا لتحفيزنا على البحث عن شريكنا فحسب، بل هناك في الواقع المزيد من الدوبامين الذي يتدفق عبر مركز المكافأة لدينا عندما نكون مع شريكنا مقارنة عندما نكون مع شخص غريب".

الأمل لمنكسري القلوب

وفي تجربة أخرى، تم الفصل بين زوجين من فئران الحقل لمدة 4 أسابيع - وهي فترة أبدية في حياة القوارض - وهي فترة كافية حتى تتمكن فئران الحقل في البرية من العثور على شريك آخر.

وعند لم شملهم، تذكروا بعضهم البعض، لكن موجة الدوبامين المميزة لديهم اختفت تقريبًا. في جوهر الأمر، لقد اختفت بصمة الرغبة تلك. وبقدر ما يتعلق الأمر بأدمغتهم، كان شريكهم السابق لا يمكن تمييزه عن أي فأر آخر.

وقالت دونالدسون: "نحن نفكر في هذا كنوع من إعادة ضبط الدماغ الذي يسمح للحيوان الآن بالمضي قدماً وربما تشكيل رابطة جديدة".

يمكن أن تكون هذه أخبارًا جيدة للبشر الذين مروا بانفصال مؤلم أو حتى فقدوا شريك حياتهم، ما يشير إلى أن الدماغ لديه آلية متأصلة لحمايتنا من الحب الذي لا نهاية له بلا مقابل.