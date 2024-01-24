فضل الله: قرار الحرب بيد الكيان الصهيوني وقرار وقفها بيد أميركا وما نملكه نحن هو حق الدفاع عن النفس

اشار النائب حسن فضل الله خلال جلسة مناقشة الموازنة الى "اننا أمام نكبة جديدة في غزّة تشبه نكبة الـ 48 وينتفض لها صاحب كلّ ضمير إنساني ونحن معنيّون بأن نتّخذ الموقف الذي يتلاءم مع الحدث خصوصاً إذا كنا على لائحة الوحش القاتل".

واعتبر فضل الله ان "لبنان اليوم في موقع قوة وكل الوفود التي تزور لبنان هي دليل على انه اصبحنا على خارطة المنطقة، والموقف السياسي اللبناني يرفض التهديدات".

ولفت فضل الله الى ان "ما يهمنا اليوم هو النتائج الميدانية التي يضج منها العدو، وكيفية حماية بلدنا والتصدي لمخاطر المشروع الصهيوني، فهذه الحرب في غزة تحدد مصير المنطقة"، معتبرا انه "على المستوى اللبناني المطلوب اقله يجب ملاقاة للموقف الرسمي للدولة اللبنانية".

وشدد على ان "قرار الحرب بيد الكيان الصهيوني وقرار وقفها بيد أميركا وما نملكه نحن هو حق الدفاع عن النفس، وثمن الدفاع عن البلد يدفعه اهل الجنوب والمقاومون من دمائهم، وندفع هذه الاثمان بملء ارادتنا".