الاب عبود: رسالة كاريتاس الإنسانية تسعى ان تنشر رسالة المحبة حيثما وجدت

زار رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود يرافقه وفد من مسؤولي الرابطة، بلدية مجدل عنجر، حيث كان في استقباله رئيس البلدية سعيد ياسين بحضور اعضاء المجلس البلدي. وتمّ التطرّق خلال الزيارة إلى سبل التعاون بين البلدية وكاريتاس في مجالات عدة ولخدمة المجتمع اللبناني.

وشدد عبود على "رسالة كاريتاس الإنسانية التي تسعى ان تنشر رسالة المحبة حيثما وجدت، وما وجودنا في مجدل عنجر من خلال افتتاح مركزنا من حوالي السنة الا ترجمة لامتداد هذه الرسالة، ويفرحنا التجاوب الذي ابداه رئيس البلدية لاي تعاون مع كاريتاس لخدمة ابناء البلدة والجوار. ونحن على استعداد لاستكمال هذا التعاون في كل مشاريع تطرح لخدمة كل إنسان".