أشار النائب راجي السعد، خلال جلسة مناقشة موازنة 2024، الى أن "الإنجاز الوحيد هو ما قامت به لجنة المال والموازنة إذ إنّها رقّعت موازنة تشبه كلّ شيء إلّا الموازنة فهي بلا رؤية ولا خطّة ولا أرقام"، لافتاً الى أن "المطلوب التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يؤمن مصلحة اللبنانيين والموازنة الحالية ليست موزانة "حرب".

كانت هذه تفاصيل خبر راجي السعد: الموازنة الحالية ليست موزانة "حرب" والمطلوب التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.