العثور على جثة رضيعة مُلقاة في صحراء قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، على جثة رضيعة حديث الولادة مُلقاة على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية صوص، مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة رضيعة حديثة الولادة ملفوف في قطعة قماش بيضاء ومُلقاة على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية صوص التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة نقادة إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة مجهولة النسب ملفوفة في قطعة قماش بيضاء عمرها يومين تقريبًا وملقاة على الطريق العام في صحراء قرية صوص مركز نقادة.

جرى نقل جثة الرضيعة إلى مشرحة مستشفى طوخ تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.