اشار رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "بالإضافة الى الشهداء الذين يسقطون يوميا دفاعاً عن الوطن، فإن أرضنا وتربتنا وزراعتنا مهددة بفعل الاعتداء الاسرائيلي اليومي على القرى والبلدات الحدودية في الجنوب بقذائف الفوسفور المحرّمة دولياً فيما طالت الحرائق حوالي ٨ مليون متر مربّع والعالم يتفرّج".

كانت هذه تفاصيل خبر فرنجيه: 8 مليون مترمربّع طالتها الحرائق نتيجة قذائف الفوسفورالمحرّمة دولياً والعالم يتفرّج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.