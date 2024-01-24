التحالف يفند ادعاءات استهداف جوي على منطقة البدوة العليا في الحديدة

فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه بتاريخ (06 / 12 / 2021م) عند الساعة (5:00) مساءً أصيب رجل وطفلان نتيجة لاستهداف جوي على (منطقة سكنية) بمنطقة (البدوة العليا) في مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن مديرية (زبيد) تقع في الجزء الجنوبي من محافظة (الحديدة)، ولم يرد ضمن الادعاء إحداثي محدد لموقع الادعاء.
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (06 /12/ 2021م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على كامل مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ (05 / 12 / 2021م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة).
2. بتاريخ (07 / 12 / 2021م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة).
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منطقة سكنية) في مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (06 / 12 / 2021 م) كما ورد بالادعاء.
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