التحالف: الادعاء باستهداف منطقة سكنية في مديرية سحار اليمنية غير صحيح

صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء باستهداف جوي على (منطقة سكنية) في (علاف) بمديرية (سحار) في محافظة (صعدة) بتاريخ (07 / 12 / 2021م)، فيما يلي نصه:

فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه بتاريخ (07 / 12 / 2021م) عند الساعة (11) مساءً قتل (3) رجال نتيجة لاستهداف جوي على منطقة سكنية في منطقة (علاف) بمديرية (سحار) بمحافظة (صعدة).

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن منطقة (علاف) تقع بمديرية (سحار) جنوب غرب مدينة (صعدة)، ولم يتضمن الادعاء إحداثي محدد لموقع الادعاء.

بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (07 / 12 / 2021م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على كامل مديرية (سحار) بمحافظة (صعدة) محل الادعاء. بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:

1. بتاريخ (06 / 12 / 2021م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (سحار) بمحافظة (صعدة). 2. بتاريخ (08 / 12 / 2021م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (سحار) بمحافظة (صعدة).

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منطقة سكنية) في منطقة (علاف) بمديرية (سحار) في محافظة (صعدة) بتاريخ (07 / 12 / 2021م) كما ورد بالادعاء.