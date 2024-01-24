روسيا: تحطم "إيل-76" يطرح سؤالا حول إمكانية إبرام أي اتفاق مع كييف

ياسر رشاد - القاهرة - صرح السفير المكلف بالمهام الخاصة بالجرائم الأوكرانية في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، بأن حادثة استهداف طائرة النقل العسكرية الروسية تفتح الكثير من التساؤلات بشأن إمكانية التوصل لأي اتفاقيات مع كييف.

وحسب سوبتنيك، علق ميروشنيك على الحادثة على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام"، بالقول إن "الحادث الدموي يثير تساؤلات كثيرة حول إمكانية عقد أي اتفاقيات أو مفاوضات مع نظام كييف"، معتبرا أن "الضمانات التي يتم تقديمها من قبل أوكرانيا تنتهك كل مرة ما يؤدي إلى تضاؤل فرص الثقة بين المفاوضين من الجانب الروسي".

وتابع ميروشنيك بالقول إن "كييف ارتكبت عملاً همجيا مجنونا، ما يدل على التجاهل التام لحياة الإنسان"، مضيفا أنه في عام 2014 بدأت كييف الحرب بإسقاط طائرة الركاب الماليزية "إم إيتش 17"، وواصلت أعمالها الهمجية على أسراها وقتلت الآن 65 من مواطنيها".

ولفت ميروشنيك إلى أن "الديكتاتورية الأوكرانية ضحت بهم من أجل الرغبة في إظهار "الجوهر الدموي لروسيا"، لكنها أظهرت "شجاعتها النازية اللاإنسانية" من خلال إرسال أولئك الذين من المفترض أنهم "قاتلوا" من أجلهم باتوا في عالم آخر"، محملا كييف المسؤولية عن الجريمة المرتبطة بطائرة "إيل 76" الروسية في بيلغورود .

وفي وقت سابق من اليوم ، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن طائرة نقل من طراز "إيل-76" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية وعلى متنها 65 سجيناً أوكرانياً، كانوا على متن الطائرة لهدف التبادل والطاقم والأشخاص المرافقين، تحطمت في مقاطعة بيلغورود.