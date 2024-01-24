لافروف: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ينتشر في المنطقة بتأثير "خبيث" من الولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الشرق الأوسط، إن جولة أخرى من تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد انتشرت بالفعل بشكل خطير في المنطقة بسبب التأثير "الخبيث" للولايات المتحدة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت وكالة تاس الروسية عن لافروف قوله "إن عجز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن اتخاذ تدابير شاملة يؤدي إلى حقيقة أن التصعيد الحالي للصراع في فلسطين قد انتشر في جميع أنحاء المنطقة، مع التأثير الخبيث للولايات المتحدة وحلفائها، حيث يتسبب وجودهم في الشرق الأوسط كما في مناطق أخرى من القارة الأوراسية، في المزيد والمزيد من المخاطر غير المقبولة على الأمن العالمي.