الجيش الأوكراني توعد بمواصلة استهداف منطقة بيلغورود والطائرات العسكرية الروسية

توعد الجيش الأوكراني بمواصلة استهداف منطقة بيلغورود والطائرات العسكرية الروسية لحماية نفسه من القصف، وذلك بعد ساعات من تحطم طائرة نقل من طراز "إيل-76" قرب الحدود مع أوكرانيا.

ووعد الجيش بمواصلة "تدمير آليات التسليم والسيطرة على المجال الجوي من أجل القضاء على التهديد بما في ذلك في منطقة بيلغورود-خاركيف" لمواجهة الضربات الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، اتّهمت روسيا أوكرانيا بإسقاط طائرة عسكرية تابعة لها في منطقة حدودية بين البلدين، في حادثة أسفرت عن مقتل كلّ الركاب ومن بينهم 65 أسير حرب أوكرانيا كانت موسكو تنقلهم بهدف تبادلهم.