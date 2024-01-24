"واللا": استعدادات للجيش الإسرائيلي لمواجهة ضربات حزب الله لقاعدة جبل ميرون

ذكر موقع "واللا" العبري بانه بعد الضربات من لبنان التي اصابت بنية تحتية في القاعدة الجوية في جبل ميرون شمال إسرائيل، تطرق ضباط في الجيش الإسرائيلي اليوم الى حالة التأهب المتزايدة في الجيش الإسرائيلي أمام ضربات حزب الله للبنية العسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة.

ووفقا لموقع "والا" قال أحد الضباط إنه "لا يمكننا نقل الجبل ومن جانب آخر لا يمكننا زيادة دفاعات في المنطقة لحماية النشاطات العسكرية، توجد قيود". وكشف الضباط أن سلاح الجو الإسرائيلي قام بتحسينات على الدفاع على الجبل والتي أثبت بأنها فعالة، وقالوا "حقيقة أنه لم يتم التسبب بأضرار كبيرة ولم يصب أي جندي أمس هي نتيجة فعل للتفكير الصحيح والاستعداد المتجدد أمام تهديد الصواريخ المضادة للدبابات باستعداد مباشر".

في المقابل، ضاعف سلاح الجو الإسرائيلي الجهود لتحديد مواقع خلايا حزب الله جنوب لبنان في في منطقة محددة يتم إطلاق الصواريخ منها.

وتشمل الاستعدادات زيادة جمع المعلومات الاستخبارية والتعاون مع القيادة الشمالية. وأوضح ضابط في سلاح الجو :"ليس هناك 100% في الدفاع. المهم هو أنه لم يصب أي جندي ولم تتضرر كفاءة الجيش الإسرائيلي". وتابع:" وإذا واصلوا إطلاق النار، فسوف يستمرون في المعاناة من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية".

وتابع الضابط :"لا يمكن الاستخفاف بهذا الهجوم لذلك افترض أنه اقر جباية الثمن من الجانب الآخر. ضرب هدف في الجانب الآخر وإن واصلوا إطلاق النار سيواصلون تكبد تلقي الضربات ببنية تحتية حيوية".