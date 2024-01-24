ميقاتي: لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها ويؤيد الحل  السلمي في المنطقة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الايطالية انطونيو تاياني، أن "لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وأن لإيطاليا واوروبا دورا اساسيا في الدفع بهذا الاتجاه".

وشدد ميقاتي، على"أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701 ، واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل".

بدوره، أشار تاياني الى انه" سيقوم بجولة في لبنان ودول المنطقة للدفع باتجاه التهدئة وإحلال السلام"، مضيفاً "ايطاليا تساند لبنان في مواقفه وتستمر في المساعدة لبسط التهدئة في الجنوب".