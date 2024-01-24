انت الان تتابع خبر بعد مباراة فيتنام.. خضوع أيمن حسين لاختبار فحص المنشطات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-479848-638417079507974916.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2024-01-24 | 16:44
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خضع مهاجم منتخبنا الوطني العراقي، اللاعب ايمن حسين، اليوم الأربعاء، لاختبار فحص المنشطات.
وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، ورد لـ الخليج 365، أن "اللاعب أيمن حسين تعذر عليه التواجد في المؤتمر الصحافي (عقب مباراة فيتنام) بسبب اختياره بالقُرعةِ ضمن فحصِ المُنشطات".
وأشار البيان، إلى "اختيار ايمن حسين أفضل لاعب في مباراة العراق وفيتنام".
يذكر أن منتخبنا الوطني العراقي، تمكن اليوم، من التغلب على نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.
وسجل أيمن حسين الهدفين الثاني والثالث للمنتخب العراقي.
وأشار البيان، إلى "اختيار ايمن حسين أفضل لاعب في مباراة العراق وفيتنام".
يذكر أن منتخبنا الوطني العراقي، تمكن اليوم، من التغلب على نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.
وسجل أيمن حسين الهدفين الثاني والثالث للمنتخب العراقي.