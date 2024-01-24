انت الان تتابع خبر كاساس يتحدث عن خصم العراق بدور الـ16 من آسيا ويوجه كلمة للعراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كاساس خلال المؤتمرُ الصحفيّ بعد نهايةِ مباراةِ منتخبنا ضد فيتنام، إن "مباراةَ اليوم لم تكن سهلةً علينا، وكانت صعبةً بالرغم من أن الحيازةِ كانت لنا، وتمكنا في نهايةِ الأمرِ من تَحقيقِ العلامة الكاملة".وعن المُنافسِ المُباشر في دور الـ16، أوضح كاساس: إنه لا يفضلُ منافساً على آخر، ولكل مباراةٍ ظروفها واستعدادها الخاصّ حسب مَن نواجهه، وسنبذلُ كلَ ما بوسعنا من أجل مُواصلِة الفوز، وستكون مرحلةً صعبةً وخطرةً، لأن تسعَ نقاطٍ في الأدوار الأولى لن تقف إلى جانبنا آنذاك في حال خسرتَ مباراةً واحدةً، وتودع البطولةَ، لذلك علينا التركيزُ في الأدوار الإقصائيّة.

وعن الأخطاءِ التي ارتكبت في الثلث الدفاعيّ، أضافَ: "كرةُ القدم هي لعبةُ أخطاء، وسنحاولُ قدرَ المُستطاع تَحسينَ أدائنا في الشق الدفاعي. ولم يخفِ أن بعضَ اللاعبين الذين خاضوا أولَ مباراة لهم في البُطولةِ قد صاحبهم بعضُ التوتر، لكننا نحاولُ مشاهدةَ جميع لاعبينا، ومنحهم فرصةَ اللعب".

وبيّن: "مع كل مباراةٍ نتعلمُ، وسوف نحللُ دقائقَ مباراة اليوم مع ملاكنا ولاعبينا من أجل الوقوف على الجوانب التي حدثت في المُباراةِ، لتَصحيحِ بعضِ الأخطاءِ التي اُرتكبت أثناء الأدوارِ الأولى".

وعن ركلةِ الجزاء الثانية التي نفذها أيمن، أوضح كاساس: "لا أتدخلُ في اختيار لاعبٍ لتنفيذِ ركلةِ جزاءٍ، ولا أحبذ أن أضعَ ضغطاً على أي لاعبٍ، اللاعبُ الذي لديه ثقته بنفسه للتنفيذِ من الأفضل أن ندعه يفعلُ ذلك".

وشكرَ مدرب اسود الرافدين "الجُمهورَ العراقيّ المتواجد من أرجاءٍ مختلفةٍ من العالم، وهذا شعورٌ نعيشه بطريقةٍ ايجابيةٍ، ليس فقط في ملعبِ المباراة، لذلك نحن نستمدُ طاقةً إيجابيةً من أنصارنا".

وانتهت مواجهة العراق وفيتنام بفوز منتخبنا الوطني بنتيجة (3-2) ضمن اختتامِ مُبارياتِ الجولة الثالثة لفرقِ المَجموعةِ الرابعة لنهائياتِ كأس آسيا 2023.

