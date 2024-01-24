مدفيديف: تدمير الطائرة إيل-76 نتاج "عراك خنازير كييف على المعلف"

ياسر رشاد - القاهرة - أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى أن تدمير أوكرانيا لطائرة النقل العسكرية "إيل-76" جاء نتيجة للصراع السياسي الداخلي للنخب النازية الجديدة في كييف.

جاء ذلك فيما كتبه مدفيديف بقناته على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع أن "قصة تدمير الطائرة (إيل-76) هي نتيجة للصراع السياسي الداخلي للنخب النازية الجديدة في كييف. إنه عراك الخنازير على المعلف، وقد كتب كثيرون حول هذا الأمر.

ذكرى عطرة لأرواح طيارينا، فهم أبطال. أما العائلات الأوكرانية فلا نصيب لهم في لقاء أسراهم القادمين من روسي.. سيزداد الأمر سوءا، فهؤلاء المشوهون من ذوي الأسنان الثلاثة، سيستسهلون قتل جنودهم وأسراهم من أجل الحفاظ على السلطة، وهو ما تعلموه على مدى 700 يوم من العملية العسكرية الخاصة.

سوف يقصفون مدنهم وقراهم بلا رحمة، ويدمرون منازلهم ويحرقون شيوخهم وأطفالهم. لا توجد قيود هنا على تلك المخلوقات تحت علمهم الأصفر والأزرق، فالرهان كبير على السلطة والمال".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" اليوم الأربعاء في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا وعلى متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و6 من أفراد الطاقم، و3 مرافقين.

وأكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، والجنرال السابق بالجيش الروسي أندريه كارتابولوف أن نظام كييف هو من أسقط الطائرة عمدا لإلقاء اللوم على روسيا، وتم إسقاطها بثلاثة صواريخ مضادة للطائرات، وفقا له.