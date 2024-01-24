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ميرسك: سفينتان ترفعان علم أمريكا تبتعدان عن باب المندب استجابة لتحذيرات الحوثيين

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت شركة الشحن البحري ميرسك، إن سفينتان ترفعان العلم الأمريكي تبتعدان عن مضيق باب المندب بعد انفجارات بالقرب منهم .

 

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغًا ثانيًا عن حادث على بعد 50 ميلًا بحريًا جنوبي المخا باليمن.

كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ظهر اليوم الأربعاء، أنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث على بعد 45 ميلا جنوب عدن في اليمن.

 

وجاء في بيان رسمي نشرته الهيئة في قناتها الرسمية على منصة "إكس": "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا بلاغا عن حادث وقع على بعد نحو 45 ميلا بحريا جنوب عدن، وتحقق السلطات في الحادث".

 

وتابع البيان: "ينصح السفن بالتنقل في المنطقة بحذر وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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