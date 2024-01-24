رئيسة الوزراء الإيطالية: لا أتفق مع موقف نتنياهو الرافض لحل الدولتين

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وآمنة، مشيرة إلى أنها لا تتفق مع موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامن نتنياهو مؤخرا بشأن هذه المسألة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت ميلوني - مخاطبة مجلس النواب الايطالي، اليوم الأربعاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) - "إن حل الدولتين حل عادل وضروري ويصب في مصلحة الفلسطينيين، ويصب أيضا في مصلحة إسرائيل، وهذا هو السبب الذي يجعلني أستطيع أن أقول إنني لا أتفق مع الموقف الذي أعرب عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا بشأن هذه المسألة".

وأضافت: "آمل أن نتفق على حقيقة أنه لا يمكن طلب الاعتراف من جانب واحد".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رفضه لحل الدولتين، مؤكدا أن حكومته ستحافظ على السيطرة الأمنية على قطاع غزة والضفة الغربية بعد نهاية الحرب.