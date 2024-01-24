وزراء الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل اليوم

القاهرة - كتب محمد نسيم - يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 22 يناير 2024، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وعلى أجندتهم حل الدولتين رغم تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بأنه "يعارض إقامة دولة فلسطينية".

كما سيجتمع الوزراء الأوروبيون مع وزراء خارجية إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية والأمين العام للجامعة العربية، في بروكسل غدًا الإثنين.

ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع، الذي يعد الأول لوزراء خارجية الاتحاد لهذا العام، مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل حل الدولتين في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة.

المصدر : وكالات