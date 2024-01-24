مصرع طفل صدمته سيارة ميكروباص بطريق الدير في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم، بطريق الدير في طوخ بالقليوبية، إذ صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بالدفن والتحفظ على السيارة وقائدها.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ يفيد بتلقيه إشارة بوصول "سيف. م. ع" 9 سنوات، مصابًا بنزيف في المخ والبطن وتوفي فور وصوله المستشفى إثر حادث تصادم بطريق طوخ - الدير دائرة المركز.

انتقل المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز طوخ، وبالفحص تبين أن الطفل كان يعبر الطريق أمام قرية الدير فصدمته سيارة ميكروباص وأصيب بعدة إصابات وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة المتسببة في الحادث وقائدها.