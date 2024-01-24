محافظ أسوان يهنىء مدير الأمن والضباط والأفراد بمناسبة عيد الشرطة الـ72

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قدّم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأبعاء، التهنئة للواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسوان، وقيادات وضباط وأفراد الشرطة، بمقر مديرية الأمن بمدينة أسوان الجديدة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72.

وقال اللواء أشرف عطية، إن هذه الزيارة تأتى عرفانًا وتقديرًا لذكرى شهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن ضد المحتل الغاشم عام 1952، ليتوج ذلك مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن رجال الشرطة جسدوا ملاحم من البطولات والتضحية بالروح والنفس دفاعًا عن الوطن وحماية أراضيه ليصبح واحة للأمن والاستقرار بفضل العيون الساهرة من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأكد على أن الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة من التناغم بين كافة أجهزتها لعبور التحديات واستكمال مسيرة البناء والتنمية في كافة مناحي الحياة، وهو ما يتجسد في التنسيق والتعاون المستمر والمتواصل بين المحافظة ومديرية الأمن ومختلف الأجهزة الأمنية لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي في جميع أنحاء أسوان، وهو ما يشعر به المواطنين والزائرين والسائحين على حد سواء.

وفي نهاية زيارته، قدّم محافظ أسوان، درع المحافظة لمدير الأمن تقديرًا لجهود الشرطة في خدمة المواطنين.