تاريخ جديد من الهندسة الإنشائية المتقدمة بمصر تكتبه شركة "نايل للتطوير العقاري"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري:

أطلقت شركة "نايل للتطوير العقاري" اليوم ، تجربة هندسية بمواصفات استثنائية تحدث لأول مرة في مصر، حيث بدأت اختبار تحميل "الباريت" للأساسات العميقة بقدرة 5 آلاف طن فى مشروعها المتفرد "نايل بيزنس سيتي" أكبر مدينة رأسية بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، وبمواصفات إنشائية هائلة تنفذها شركة "المقاولون العرب"

وقال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة نايل للتطوير العقاري، إن هذه التجربة تمثل طفرة إنشائية غير مسبوقة لأنها لم تتكرر من قبل فى أى مشروع بمصر والمنطقة ، وأضاف :" المعتاد فى المشروعات العملاقة أن تكون تجربة الباريت بحمولة 2000 طن لكننا نجريها اليوم بحمولة قصوى 5000 طن لأننا أمام مشروع لن يتكرر" .

وأكد "طاهر"، أن نايل بيزنس سيتي بهذه التجربة الاحترافية الدقيقة والمواصفات الهندسية الخارقة التي تنفذها شركة المقاولون العرب، سيسجل المزيد من الأرقام القياسية في عالم البناءات العظيمة، حيث شهد المشروع من قبل تنفيذ أكبر كمية حفرا وخوازيق سند للجوانب في تاريخ القطاع الخاص بمصر وأيضا يحمل المشروع العملاق نايل بيزنس سيتي العديد من الأرقام القياسية على مستوى إفريقيا بالكامل حيث إنه أعلى مدينة رأسية في إفريقيا ويحمل أعلي برجا إداريا متخصصا في إفريقيا وأعلى برج فندقي في إفريقيا بالإضافة لكونه يحتوي على أعلى برجين مزدوجين على مستوى إفريقيا.

من جانبه اعتبر المهندس محمود طاهر الرئيس التنفيذي لشركة نايل للتطوير العقاري، أن تجربة تحميل الباريت للأساسات العميقة فى نايل بيزنس سيتي بهذه المواصفات الهائلة يتناسب مع مكانة المشروع الذي سيكون أحد أكبر وأهم معالم العاصمة الإدارية ومصر.

وأضاف؛ اختيارنا لشركة "المقاولون العرب" بكل خبراتها وسمعتها العالمية لتنفيذ هذه الخوازيق يتسق مع منهجنا في الاستعانة بألمع الخبرات والعقول الهندسية التي تؤمن بأن كل مرحلة في مشروعاتنا تتم بمعايير شديدة الاحترافية والدقة والجودة التي لا تقارن وأنه سيظل محط أنظار المجتمع الهندسي والبناء في مصر وإفريقيا.