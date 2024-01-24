ضبط 3 عناصر إجرامية بـ 28 طربة حشيش في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:



ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش في الدقهلية.

وكانت رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط 3 عناصر إجرامية تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامي وإدارتهم لبؤرة إجرامية مُتخذين من إحدى المناطق الزراعية دائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 28 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالي "متحصلات نشاطهم") وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (400,000 ألف جنيه تقريبا).

جرى تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.