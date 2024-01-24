محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشأن إجراءات عاجلة ضد إسرائيل في 26 الثاني الجاري

اعلنت محكمة العدل الدولية بانها ستصدر قرارها بشأن إجراءات عاجلة ضد إسرائيل في 26 كانون الثاني الجاري.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرا بوقف عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في القطاع الفلسطيني، متهمة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".

ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفتها بأنها "مشوهة بشكل صارخ". وقالت إن لديها الحق في الدفاع عن نفسها وإنها "تستهدف مسلحي حركة حماس، وليس المدنيين الفلسطينيين".

يذكر أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 26 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.