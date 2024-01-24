عودة سفينتين تابعتين لشركة "ميرسك" للشحن بعد انفجارات في البحر الأحمر

أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية العملاقة للشحن، أن سفينتَين تابعتَين لفرعها الأميركي كانتا تعبران مضيق باب المندب عادتا أدراجهما في البحر الأحمر بعد "انفجارات" قريبة.

واوضحت الشركة في بيان، بانه "خلال الرحلة، بلّغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة فيما اعترضت البحرية الأميركية المرافقة لهما عدة مقذوفات"، مشيرة إلى أن "البحرية الأميركية أعادت السفينتَين ورافقتهما إلى خليج عدن".

وأكّدت أن الطواقم والبضائع لم يلحق بها أي أذى.