لافروف: نأمل أن تلتزم محكمة العدل الدولية بمعايير القانون الدولي بشأن قضية الإبادة الجماعية في غزة

امل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تلتزم محكمة العدل الدولية بمعايير القانون الدولي بشأن قضية الإبادة الجماعية في غزة.

واشار لافروف الى اننا طلبنا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن إسقاط طائرة نقل عسكرية روسية فوق بيلغورود.

واتّهمت روسيا أوكرانيا بإسقاط طائرة عسكرية تابعة لها في منطقة حدودية بين البلدين، في حادثة أسفرت عن مقتل كلّ الركاب ومن بينهم 65 أسير حرب أوكرانيا كانت موسكو تنقلهم بهدف تبادلهم.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، كان الجيش الأوكراني "على دراية تامة" بأن الروس ينقلون أسرى حرب بالطائرة من بلغورود إلى نقطة تلاقي عند الحدود.

وقد قضى كلّ ركاب الطائرة، وهم 65 أسير حرب وطاقم من ستة أفراد وثلاثة عسكريين روس، وفق ما أعلنت الوزارة.

وتوعد الجيش الأوكراني الأربعاء بمواصلة استهداف منطقة بيلغورود والطائرات العسكرية الروسية لحماية نفسه من القصف، وذلك بعد ساعات من تحطم طائرة نقل من طراز "إيل-76" قرب الحدود مع أوكرانيا.