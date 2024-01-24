كشفت مجلة "فورين بوليسي" نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض ووزيري الدفاع والخارجية في أميركن، أن "واشنطن لم تعد مهتمة بالبقاء في سوريا".
وذكرت المصادت، أن "واشنطن ترى أن وجودها في سوريا لم يعد ضروريا، وتدرس بشكل مكثف توقيت وطريقة الانسحاب، لذلك تجري مناقشات داخل الإدارة الأميركية حول متى وكيف يمكن سحب القوات، على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بعد".
كانت هذه تفاصيل خبر "فورين بوليسي" نقلاً عن مصادر: واشنطن لم تعد مهتمة بالبقاء في سوريا وتدرس توقيت وطريقة الانسحاب منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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