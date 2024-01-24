"فورين بوليسي" نقلاً عن مصادر: واشنطن لم تعد مهتمة بالبقاء في سوريا وتدرس توقيت وطريقة الانسحاب منها

كشفت مجلة "فورين بوليسي" نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض ووزيري الدفاع والخارجية في أميركن، أن "واشنطن لم تعد مهتمة بالبقاء في سوريا".

وذكرت المصادت، أن "واشنطن ترى أن وجودها في سوريا لم يعد ضروريا، وتدرس بشكل مكثف توقيت وطريقة الانسحاب، لذلك تجري مناقشات داخل الإدارة الأميركية حول متى وكيف يمكن سحب القوات، على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بعد".