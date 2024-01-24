غالانت: الأشخاص الأكثر تشدداً في مفاوضات حماس أولئك الذين يسافرون ويجلسون في فنادق فاخرة

اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تصريح له من على حدود غزة، الى ان "الأشخاص الأكثر تشدداً في مفاوضات حماس أولئك الذين هم أبعد عن القطاع، يسافرون في طائرات فاخرة ويجلسون في فنادق فاخرة".

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