مسؤول عسكري أميركي: الحوثيون أطلقوا ثلاثة صورايخ باليستية باتجاه سفينة تجارية أميركية أثناء عبورها خليج عدن

اعلن مسؤول عسكري أميركي في حديث لـ"الحرة" بان الحوثيين أطلقوا ثلاثة صورايخ باليستية باتجاه سفينة تجارية أميركية أثناء عبورها خليج عدن.
واوضح المسؤول العسكري الأميركي بان المدمرة الأميركية "غرافلي" اعترضت الصاروخين وأسقطتهما بينما سقط الثالث في المياه.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية العملاقة للشحن أن سفينتَين تابعتَين لفرعها الأميركي كانتا تعبران مضيق باب المندب عادتا أدراجهما في البحر الأحمر بعد "انفجارات" قريبة.
وقالت الشركة في بيان "خلال الرحلة، بلّغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة فيما اعترضت البحرية الأميركية المرافقة لهما عدة مقذوفات"، مؤكدة أن الطواقم والبضائع لم يلحق بها أي أذى. وأشارت إلى أن "البحرية الأميركية أعادت السفينتَين ورافقتهما إلى خليج عدن".
وتدير "ميرسك لاين" المحدودة الفرعية السفينتين "ميرسك ديترويت" و"ميرسك تشيسابيك" اللتين ترفعان العلم الأميركي، وستعلّق حركة الملاحة الخاصة بها في المنطقة حتى إشعار آخر بحسب الشركة الأمّ "ميرسك".
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